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Presiden Prabowo Targetkan Semua Sekolah di Indonesia Selesai Direnovasi pada 2029

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |13:43 WIB
Presiden Prabowo Targetkan Semua Sekolah di Indonesia Selesai Direnovasi pada 2029
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta, 14 Agustus 2026. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Salah satu hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya adalah mengenai perbaikan yang gencar dilakukan pemerintah terhadap sekolah-sekolah di Indonesia yang rencananya rampung pada tahun 2029.

“Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo menjelaskan, tahun ini pemerintah sudah melakukan perbaikan terhadap 71.744 sekolah. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 17.000.

Prabowo melanjutkan, ia menargetkan proses renovasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Target jangka panjang, proses tersebut akan selesai di 2029.

“Tahun depan target kita 100.000, tahun 2028, 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, perbaikan sekolah juga akan menyasar daerah terluar Indonesia. Di kawasan tersebut, kata Prabowo, renovasi juga akan menyasar Puskesmas.

“Kita sudah perbaiki sekolah di Miangas dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Selain renovasi, Prabowo juga akan melengkapi fasilitas belajar mengajar dengan menambah layar pintar interaktif.

 

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