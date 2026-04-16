HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu KSAD Bahas Pembangunan 300 Jembatan-Renovasi Sekolah

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |22:21 WIB
Presiden Prabowo Subianto bertemu KSAD (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan pelaksanaan berbagai tugas strategis yang tengah dijalankan TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan KSAD melaporkan capaian konkret TNI AD dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pemulihan pascabencana, khususnya di daerah terpencil dan terdampak.

“Dalam pertemuan tersebut, KSAD melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas strategis yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat,” ujar Seskab Teddy.

Salah satu capaian yang dilaporkan adalah percepatan pembangunan jembatan gantung perintis. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, TNI AD berhasil menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Dalam tiga bulan ini, TNI Angkatan Darat telah menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan gantung perintis yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Seskab Teddy.

Prabowo dan Dasco Bertemu Empat Mata di Istana, Ada Apa?
Prabowo dan Macron Bertemu 2 Jam Bahas Energi-Ekonomi
Survei Median: 71,8 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran
Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun Seskab Teddy di Paris
Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Keamanan dan Stabilitas Kawasan
Kala Prabowo Ucapkan Hari Kosmonaut untuk Putin, Sorot Nama 'Gagarin' di Indonesia
