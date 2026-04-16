Prabowo dan Dasco Bertemu Empat Mata di Istana, Ada Apa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut untuk guna membahas sejumlah agenda strategis nasional sekembalinya Kepala Negara dari lawatan luar negeri.

Mengutip keterangan resmi dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan keduanya menjadi wadah koordinasi antara eksekutif dan legislatif terkait perkembangan terkini di Tanah Air.

"Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, 16 April 2026, untuk menerima laporan beberapa hal strategis sekembalinya Presiden Prabowo dari lawatan luar negeri," tulis @sekretariat.kabinet.

Dasco melaporkan berbagai dinamika di bidang politik, keamanan, hingga kondisi ekonomi nasional.

"Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco menyampaikan beberapa perkembangan situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional serta melaporkan beberapa masukan dari fungsi legislasi DPR kepada pemerintah," tulis keterangan tersebut.

(Arief Setyadi )

