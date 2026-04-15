Prabowo dan Macron Bertemu 2 Jam Bahas Energi-Ekonomi

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkap isi pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Selasa 14 April 2026. Ia mengungkap pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu membahas sejumlah kerja sama.

"Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron berlangsung selama lebih dari dua jam di Istana Élysée, Paris," kata Teddy dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan foto yang diunggah, terlihat Prabowo dan Macron duduk berhadapan di sebuah meja bundar besar. Teddy menyampaikan keduanya membahas peningkatan kerja sama di bidang energi, pendidikan, hingga investasi ekonomi jangka panjang.

"Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di berbagai sektor, antara lain energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang," ujar dia.

Teddy menyampaikan Prabowo dan Macron memiliki hubungan yang erat. Bahkan, hubungan tersebut sudah terjalin sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden RI.