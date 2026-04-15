Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Macron Bertemu 2 Jam Bahas Energi-Ekonomi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |16:25 WIB
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (Foto: Biro Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkap isi pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Selasa 14 April 2026. Ia mengungkap pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu membahas sejumlah kerja sama.

"Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron berlangsung selama lebih dari dua jam di Istana Élysée, Paris," kata Teddy dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan foto yang diunggah, terlihat Prabowo dan Macron duduk berhadapan di sebuah meja bundar besar. Teddy menyampaikan keduanya membahas peningkatan kerja sama di bidang energi, pendidikan, hingga investasi ekonomi jangka panjang.

"Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di berbagai sektor, antara lain energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang," ujar dia.

Teddy menyampaikan Prabowo dan Macron memiliki hubungan yang erat. Bahkan, hubungan tersebut sudah terjalin sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212639/prabowo-Dy2G_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212554/prabowo-R6Zy_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212416/prabowo-9G7n_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212379/prabowo_dan_putin-qJuU_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212320/prabowo_dan_putin_bertukar_cendera_mata-gNEB_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212289/prabowo-jRTA_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement