Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun Seskab Teddy di Paris

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mendapat kejutan ulang tahun ke-37 yang tak terduga dari Presiden Prabowo Subianto saat sedang kunjungan kerja ke Paris, Prancis.

Perayaan ulang tahun secara sederhana tersebut terungkap melalui dokumentasi video yang dibagikan oleh Sekretaris Pribadi (Sespri) Prabowo, Agung Surahman.

Dalam rekaman video yang dilihat Okezone, Rabu (15/4/2026), Presiden Prabowo bersama sejumlah staf memberikan kejutan berupa dua buah kue ulang tahun kepada Seskab Teddy.

Sespri Prabowo, Rajif Sutirto membawakan kue ulang tahun yang dilengkapi dengan lilin menyala ke hadapan Seskab Teddy.

Setelah itu, Seskab Teddy langsung memberikan hormat kepada Presiden Prabowo dan memberikan potongan kue ulang tahun. Suasana perayaan diwarnai dengan nyanyian dari seluruh orang yang hadir di lokasi.

(Fahmi Firdaus )

