Bertemu di Paris, Presiden Prabowo dan Macron Bahas Pengadaan Alutsista hingga Pengembangan Energi

Bertemu di Paris, Presiden Prabowo dan Macron Bahas Pengadaan Alutsista hingga Pengembangan Energi
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee.
PARIS - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu, termasuk kerja sama pengadaan alutsista hingga pengembangan energi.

Sebagaimana dilaporkan, Presiden Prabowo bertolak ke Prancis usai melakukan kunjungan ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Senin (13/4/2026).

"Usai merampungkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia, Presiden melanjutkan agenda kunjungan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Republik Prancis, Yang Mulia Emmanuel Macron," tulis akun resmi @presidenrepublikindonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur dan transportasi, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif.

"Sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa, Indonesia terus mendorong kerja sama berkelanjutan dengan Prancis guna membuka peluang kolaborasi baru yang semakin konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara," tulis keterangan tersebut.

Sementara itu, kedatangan Presiden Prabowo di Istana Élysée disambut secara resmi oleh Presiden Macron beserta pasukan kehormatan. Pasukan Guard of Honor Prancis memberikan penghormatan militer sebagai simbol persahabatan dan penghargaan tinggi terhadap kunjungan Presiden Prabowo.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212422//prabowo_dan_putin-qTSg_large.jpg
Soroti Pertemuan Prabowo-Putin dan Sjafrie Sjamsoeddin-Menhan AS, ISDS: Manuver Ciamik nan Berisiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212416//prabowo-9G7n_large.jpg
Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Keamanan dan Stabilitas Kawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212379//prabowo_dan_putin-qJuU_large.jpg
Kala Prabowo Ucapkan Hari Kosmonaut untuk Putin, Sorot Nama 'Gagarin' di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212320//prabowo_dan_putin_bertukar_cendera_mata-gNEB_large.jpg
Bertukar Cendera Mata, Prabowo Hadiahi Putin Miniatur Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212289//prabowo-jRTA_large.jpg
Prabowo-Macron Akan Bertemu Empat Mata Bahas Dinamika Global di Istana Élysée
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212283//prabowo_subianto-aoBX_large.jpg
Prabowo Tiba di Paris Usai Pertemuan Intensif 5 Jam dengan Putin
