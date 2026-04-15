Bertemu di Paris, Presiden Prabowo dan Macron Bahas Pengadaan Alutsista hingga Pengembangan Energi

PARIS - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu, termasuk kerja sama pengadaan alutsista hingga pengembangan energi.

Sebagaimana dilaporkan, Presiden Prabowo bertolak ke Prancis usai melakukan kunjungan ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Senin (13/4/2026).

"Usai merampungkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia, Presiden melanjutkan agenda kunjungan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Republik Prancis, Yang Mulia Emmanuel Macron," tulis akun resmi @presidenrepublikindonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur dan transportasi, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif.

"Sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa, Indonesia terus mendorong kerja sama berkelanjutan dengan Prancis guna membuka peluang kolaborasi baru yang semakin konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara," tulis keterangan tersebut.

Sementara itu, kedatangan Presiden Prabowo di Istana Élysée disambut secara resmi oleh Presiden Macron beserta pasukan kehormatan. Pasukan Guard of Honor Prancis memberikan penghormatan militer sebagai simbol persahabatan dan penghargaan tinggi terhadap kunjungan Presiden Prabowo.