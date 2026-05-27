Kunjungan Kerja di Prancis, Presiden Tetap Pantau Pelaksanaan Iduladha di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tak bisa merayakan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Indonesia karena adanya tugas kenegaraan di Prancis. Ia menyebut KBRI Paris akan menyiapkan tempat pelaksanaan salat Iduladha untuk Presiden.

"Jadi Bapak Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri, di Paris ya. Dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan ya beliau akan salat di mana ya, saya yakin di KBRI insyaallah, KBRI juga sudah mempersiapkan," kata Nasaruddin kepada wartawan, Rabu (27/5/2026).

Meski sedang menjalankan tugas di Paris, Presiden tetap memantau pelaksanaan Hari Raya Iduladha di Masjid Istiqlal, termasuk kegiatan kurban. Hal ini diketahui usai Menag berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Kabinet (Seskab), yaitu Teddy Indra Wijaya, yang ikut mendampingi Presiden di Paris.

"Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita kok di Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menseskab dan sebagainya di situ semua," ucapnya.

Sementara itu, ribuan jemaah dari berbagai kalangan telah memadati area Masjid Istiqlal sejak subuh. Mereka mendatangi Masjid Istiqlal untuk menunaikan salat id berjemaah.

Tampak, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming beserta Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya turut melaksanakan salat Iduladha di Masjid Istiqlal.

Wapres dan keluarga tiba sekitar pukul 06.30 WIB dan disambut oleh jajaran pengurus Masjid Istiqlal serta para jemaah yang telah hadir sejak pagi.