Salat Iduladha di Masjid DPR, Puan Maharani Ajak Masyarakat Rajut Kebersamaan

Ketua DPR RI Puan Maharani menjalankan salat Iduladha di Masjid Baiturrahman yang berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan Hari Raya Iduladha 1447 H untuk merajut kebersamaan dan kepedulian. Hari Iduladha yang identik dengan ibadah kurban dan haji dinilai menjadi momen yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai sosial.

“Iduladha atau Hari Raya kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan dan pengorbanan,” kata Puan, Rabu (27/5/2026).

Adapun Puan juga turut melaksanakan salat Iduladha di Masjid Baiturrahman yang berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Puan mengikuti salat Iduladha bersama pegawai DPR dan warga sekitar.

Salat Iduladha yang dipimpin oleh Ust. Sahid Darajat itu mengambil tema ‘Iduladha, Momentum Berkurban Merajut Kebersamaan dan Kepedulian terhadap Sesama’.

Menurut Puan, Iduladha menjadi momen yang tepat untuk merefleksikan diri tentang makna berbagi.