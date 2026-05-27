Seskab Teddy Borong Puluhan Sapi Boyolali, Disebar ke 35 Masjid di Indonesia

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memborong puluhan sapi lokal berukuran jumbo asal Boyolali, Jawa Tengah. Sebanyak 35 sapi tersebut disebar ke 35 masjid di Indonesia untuk merayakan Iduladha 2026.

Menurut unggahan Instagram milik akun Utik Anggra, setidaknya 35 ekor sapi dari peternak asal Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dibeli Teddy. Petani dan peternak sapi lokal dari Boyolali tidak menyangka seluruh sapi mereka diborong Seskab Teddy.

“Saya dapat info kalau Pak Seskab lagi cari sapi, kebetulan sapi saya malah diborong semua,” tutur salah seorang peternak lokal Boyolali yang diwawanacarai Utik dalam unggahannya.

Menurutnya, tetangga yang mengetahui seluruh sapinya dibeli Seskab Teddy, mulanya mempertanyakan hal tersebut. Syahdan, mereka coba menawarkan sapi-sapi mereka. “Tetangga pada nitip. Saya coba tawarkan. Loh, ternyata juga malah masuk kriteria. Alhamdulillah lancar semua,” ungkapnya melanjutkan.

Petani lainnya mengaku bersyukur sapi-sapi miliknya ikut diborong Seskab Teddy untuk perayaan Iduladha tahun ini. “Alhamdulillah kami sebagai peternak lokal, petani kecil seperti kami, sangat terbantu dengan program seperti ini,” tuturnya.