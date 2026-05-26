HOME NEWS NASIONAL

Jalankan Arahan Prabowo, Legislator Gerindra Salurkan 88 Sapi Kurban

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |22:24 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu memberikan arahan agar semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan pemberdayaan peternak lokal terus diperkuat di tengah masyarakat. 

Prabowo juga mendorong agar momentum kurban dijadikan sarana memperkuat produktivitas peternak lokal dan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Menanggapi arahan Prabowo, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menyalurkan hewan kurban sebanyak 88 ekor sapi kepada masyarakat di Kabupaten Jember, Lumajang, serta sejumlah daerah lainnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 H.

Kawendra mengatakan, penyerahan hewan kurban tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan sosial antarwarga.

“Insya Allah, Idul Adha tahun ini menjadi momentum berbagi dan memperkuat rasa persaudaraan. Kami menjalankan arahan Pak Presiden Prabowo agar kehadiran negara dan semangat gotong royong benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Kawendra, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, kurban juga menjadi bentuk dukungan terhadap para peternak lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

 

