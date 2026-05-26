Bertemu Prabowo di Paris, Diaspora Indonesia Mengaku Bangga dan Terharu

PARIS - Ratusan warga negara Indonesia (WNI) menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Paris, Prancis, dengan penuh antusias, Selasa (26/5/2026).

Di antara kerumunan WNI di hotel tempat Presiden bermalam selama di Paris, Ruth, perempuan asal Blitar yang telah menetap selama 23 tahun di Prancis, tampak tak mampu menyembunyikan rasa harunya saat bertemu langsung dengan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya.

“Saya sangat terima kasih sekali kepada beliau, Bapak Prabowo sudah menyempatkan untuk bertemu dengan warga Indonesia di sini. Walaupun sekadar berjabat tangan, saya sangat tersentuh sekali. Saya sangat terhormat bisa bertemu dengan beliau,” kata Ruth.

“Bienvenue, Bapak Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.

Selain Ruth, kesan mendalam juga dirasakan para mahasiswa Indonesia di Prancis. Reval bersama Evelyn dan Syeril mengaku bangga mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden.

“Perasaannya sangat bangga dan sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden secara langsung. Apalagi kami sebagai mahasiswa di Prancis, ini merupakan suatu kesempatan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Jadi kami sangat senang sekali,” kata Reval.