Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Prabowo di Paris, Diaspora Indonesia Mengaku Bangga dan Terharu

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |20:02 WIB
Bertemu Prabowo di Paris, Diaspora Indonesia Mengaku Bangga dan Terharu
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

PARIS - Ratusan warga negara Indonesia (WNI) menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Paris, Prancis, dengan penuh antusias, Selasa (26/5/2026).

Di antara kerumunan WNI di hotel tempat Presiden bermalam selama di Paris, Ruth, perempuan asal Blitar yang telah menetap selama 23 tahun di Prancis, tampak tak mampu menyembunyikan rasa harunya saat bertemu langsung dengan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya.

“Saya sangat terima kasih sekali kepada beliau, Bapak Prabowo sudah menyempatkan untuk bertemu dengan warga Indonesia di sini. Walaupun sekadar berjabat tangan, saya sangat tersentuh sekali. Saya sangat terhormat bisa bertemu dengan beliau,” kata Ruth.

“Bienvenue, Bapak Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.

Selain Ruth, kesan mendalam juga dirasakan para mahasiswa Indonesia di Prancis. Reval bersama Evelyn dan Syeril mengaku bangga mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden.

“Perasaannya sangat bangga dan sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden secara langsung. Apalagi kami sebagai mahasiswa di Prancis, ini merupakan suatu kesempatan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Jadi kami sangat senang sekali,” kata Reval.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220879//presiden_prabowo_subianto-0kI1_large.jpg
Tiba di Paris, Prabowo Perkuat Kerja Sama Super Strategis dengan Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220873//juri-1480_large.jpg
Prabowo Kurban 1.098 Sapi, Istana: Anggaran Rp100 Miliar dari APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220791//prabowo-sHdO_large.jpg
Prabowo Akan Sholat Idul Adha 1447 H di Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220696//presiden_prabowo_subianto-7O4U_large.jpg
Prabowo Dorong TNI-Polri Cetak Pemimpin yang Kuat dan Adaptif Hadapi Tantangan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220682//presiden_prabowo_subianto-OGN6_large.jpg
Prabowo di Seskoad: TNI Harus Cepat Beradaptasi dengan Geopolitik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220610//prabowo_resmikan_museum_seskoad_di_bandung-AVaJ_large.jpg
Prabowo Resmikan Museum Seskoad di Bandung, Jejak Lahirnya Pemimpin Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement