Prabowo di Seskoad: TNI Harus Cepat Beradaptasi dengan Geopolitik Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pentingnya kemampuan adaptasi prajurit TNI dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berubah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat kepada 1.000 perwira siswa TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Mayor Cke Amarullah dari Sindikat 08 Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Seskoad mengatakan, taklimat Prabowo sarat dengan pelajaran penting bagi para perwira dalam menghadapi tantangan masa depan.

“Yang paling utama dapat kami simpulkan adalah bahwa kami harus mampu beradaptasi dengan perkembangan. Kita tahu dinamika geopolitik berubah sangat cepat. Karena itu, para perwira TNI juga harus mampu beradaptasi,” ujar Amarullah usai mengikuti taklimat.

Menurut dia, Prabowo juga menekankan pentingnya pembaruan doktrin TNI agar selaras dengan perkembangan zaman dan tantangan strategis yang terus berkembang.

“Presiden memberikan arahan bahwa ke depan TNI harus mampu menyesuaikan doktrin dengan perkembangan zaman,” katanya.