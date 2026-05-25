Prabowo Beri Taklimat ke 1.000 Siswa TNI hingga Polri di Seskoad Bandung

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 1.000 perwira siswa dari berbagai lembaga pendidikan pengembangan TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, Jawa Barat, pada Senin (25/5/2026). Prabowo juga meresmikan Perpustakaan dan Museum Seskoad.

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri atas perwira siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri.

Selanjutnya, Sesko Angkatan Darat, Sesko Angkatan Laut, Sesko Angkatan Udara, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.

“Presiden Prabowo memberi taklimat kepada 1.000 perwira siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri, perwira siswa Sesko AD, AL, AU dan Sesmpimmen Polri sekaligus meresmikan Perpustakaan dan Museum di Seskoad, Bandung Jawa Barat,” tulis keterangan yang diterima dari Sekretariat Presiden.

Diketahui, kehadiran Prabowo di Seskoad tidak hanya ketika menjabat sebagai Presiden. Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo juga pernah memberikan pembekalan pada Perwira Siswa Pendidikan Reguler LXII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Pasis Dikreg LXII Seskoad) Integritas TA 2022.

Dikutip dari laman Kementerian Pertahanan (Kemhan), Prabowo kala itu menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat dapat memberikan pembekalan kepada calon-calon pemimpin.