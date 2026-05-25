Disambut Meriah di Tengah Gerimis, Prabowo Sapa Warga Bandung

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin (25/5/2026), dalam rangka kunjungan kerja.

Kedatangan Prabowo disambut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, serta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan.

Tak hanya pejabat daerah, sambutan meriah juga datang dari masyarakat yang memadati ruas jalan menuju lokasi acara. Antusiasme warga tampak tinggi sejak iring-iringan kendaraan Presiden memasuki jalanan Kota Bandung.

Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari warga umum hingga pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, terlihat berdiri di tepi jalan sambil melambaikan tangan. Sorak sorai terdengar ketika kendaraan Presiden melintas di hadapan mereka. Warga juga tampak mengibarkan bendera Merah Putih kecil yang dibawa masing-masing.