HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Daging dalam 5 Tahun

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |21:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada daging dalam lima tahun ke depan. Target tersebut disampaikan saat menghadiri Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Prabowo mengatakan, pemerintahannya telah mencatat sejumlah capaian penting dalam sektor pangan selama 19 bulan bekerja, termasuk swasembada beras dan jagung.

"19 bulan, Alhamdulillah banyak yang sudah kita capai. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung," ujar Prabowo.

Meski demikian, ia mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mencapai swasembada protein hewani, seperti telur, ayam, dan daging. Namun, Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai dalam empat hingga lima tahun mendatang.

"Kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging," katanya.

 

