Prabowo Janji Berantas Kebocoran Kekayaan Negara untuk Kemakmuran Rakyat

KEBUMEN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, dirinya bersama jajaran pemerintah akan mengerahkan segala upaya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Karena itu, pemerintah harus memastikan kekayaan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya. Kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia," ujar Prabowo dalam acara Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, tekad tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.