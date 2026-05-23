Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Kantor Baru

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |17:05 WIB
Prabowo Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Kantor Baru
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

KEBUMEN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, dibandingkan membangun gedung perkantoran baru.

Menurut Prabowo, pembangunan gedung perkantoran tetap diperlukan, tetapi harus dibarengi dengan produktivitas dan hasil nyata bagi masyarakat.

“Maaf, sekarang kita agak menunda pembangunan banyak kantor. Kantor itu memang perlu, tetapi jangan sampai ada kantor tanpa produktivitas,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya udang di tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai kemegahan kantor tidak berarti apabila tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin fokus pada program yang memberikan hasil nyata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kantor megah, tetapi produknya tidak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tetapi produknya bagus dan hasilnya banyak,” ujarnya.

Prabowo menekankan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong berbagai program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220311//presiden_prabowo_subianto-C9Xs_large.jpg
Momen Prabowo Turun ke Tambak, Ikut Tarik Jaring saat Panen Raya Udang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220297//presiden_prabowo_subianto-5wWU_large.jpg
Prabowo Janji Berantas Kebocoran Kekayaan Negara untuk Kemakmuran Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220267//presiden_prabowo_subianto-Krfj_large.png
Salah Sebut Desa, Zulhas Diancam "Reshuffle" oleh Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220262//prabowo-vi1K_large.jpg
Prabowo: 19 Bulan Saya Pimpin, Banyak yang Sudah Kita Capai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220228//prabowo-de38_large.jpg
Ini Hasil Pertemuan Prabowo dengan Pejabat Ekonomi Era SBY, Bahas soal Krisis 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219869//prabowo-2437_large.jpg
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru Masih Kecil, Rp5.500 Triliun Mengalir ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement