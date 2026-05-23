Prabowo Pilih Ciptakan Lapangan Kerja Ketimbang Bangun Kantor Baru

KEBUMEN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, dibandingkan membangun gedung perkantoran baru.

Menurut Prabowo, pembangunan gedung perkantoran tetap diperlukan, tetapi harus dibarengi dengan produktivitas dan hasil nyata bagi masyarakat.

“Maaf, sekarang kita agak menunda pembangunan banyak kantor. Kantor itu memang perlu, tetapi jangan sampai ada kantor tanpa produktivitas,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya udang di tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai kemegahan kantor tidak berarti apabila tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin fokus pada program yang memberikan hasil nyata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kantor megah, tetapi produknya tidak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tetapi produknya bagus dan hasilnya banyak,” ujarnya.

Prabowo menekankan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong berbagai program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan,” tegasnya.