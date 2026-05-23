Momen Prabowo Turun ke Tambak, Ikut Tarik Jaring saat Panen Raya Udang

KEBUMEN – Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di kawasan tambak modern Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kabupaten Kebumen, Sabtu (23/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo turut mencoba menarik jaring panen bersama para nelayan tambak udang.

Saat tiba di lokasi tambak, Prabowo menyempatkan berbincang dengan para penambak mengenai budidaya udang yang tengah dikembangkan di kawasan tersebut. Suasana berlangsung hangat ketika para penambak memperlihatkan proses panen di hadapan Presiden.

Seorang penambak kemudian melempar jaring ke tambak untuk mengambil udang. Tangkapan pun mulai terlihat dan Prabowo bertepuk tangan menyambut proses panen tersebut.

Tak lama kemudian, sejumlah penambak mulai menarik jaring tambak berisi hasil panen udang. Prabowo tampak ikut membantu menarik jaring bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta para penambak.

Dengan penuh semangat, Prabowo menarik jaring hingga udang hasil panen berhasil diangkat ke permukaan. Ia tampak antusias melihat udang-udang berukuran besar dengan volume melimpah. Prabowo lalu mengangkat hasil panen bersama para penambak.