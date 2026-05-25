Prabowo Dorong TNI-Polri Cetak Pemimpin yang Kuat dan Adaptif Hadapi Tantangan Global

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |22:10 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, dukungannya kepada TNI dan Polri untuk menciptakan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat, bijaksana, dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika serta tantangan global.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat kepada 1.000 perwira siswa dari berbagai lembaga pendidikan pengembangan TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

“Pembekalan yang diberikan Presiden juga merupakan bentuk dukungan bagi TNI dan Polri dalam menciptakan kepemimpinan yang kuat, bijaksana, dan adaptif untuk menghadapi berbagai dinamika hingga tantangan,” demikian dikutip dari akun media sosial @presidenrepublikindonesia.

Para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari berbagai lembaga pendidikan, yakni Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Sesko Angkatan Darat, Sesko Angkatan Laut, Sesko Angkatan Udara, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.

Selain memberikan pembekalan, Presiden Prabowo juga meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Seskoad. Peresmian itu menegaskan posisi Seskoad sebagai lembaga pendidikan strategis yang telah melahirkan banyak pemimpin nasional maupun internasional.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 25 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad),” ujar Presiden.

 

Prabowo di Seskoad: TNI Harus Cepat Beradaptasi dengan Geopolitik Dunia
