Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Iduladha, KPK Fasilitasi Kunjungan Keluarga Tahanan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |21:10 WIB
Momen Iduladha, KPK Fasilitasi Kunjungan Keluarga Tahanan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyediakan waktu kunjungan bagi keluarga tahanan pada momen Iduladha 1447 Hijriah/2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kunjungan keluarga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (27/5/2026).

“Adapun untuk kegiatan kunjungan keluarga dan kerabat bagi para tahanan dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 27 Mei 2026, mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB,” kata Budi Prasetyo, Selasa (26/5/2026).

Pada hari yang sama, KPK juga memfasilitasi 52 dari total 62 tahanan untuk melaksanakan ibadah di momen Iduladha.

Adapun salat Id bagi para tahanan muslim akan digelar di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK.

“Fasilitasi ini sebagai wujud pemenuhan hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya,” pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Shalat Idul Adha idul adha KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/612/3220782//idul_adha-U2r9_large.jpg
15 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220885//komisi_pemberantasan_korupsi-D6Hw_large.jpg
KPK Gelar Shalat Iduladha untuk Tahanan Muslim di Rutan Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220848//nasarudin_umar-DlZF_large.jpg
MNC Peduli Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220838//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-wEkD_large.jpg
Kasus Suap di PN Depok, 4 Hakim Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220822//viral-vXTz_large.jpg
Jelang Idul Adha, Petugas Temukan Produk Mengandung Formalin Berbahaya saat Sidak Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220791//prabowo-sHdO_large.jpg
Prabowo Akan Sholat Idul Adha 1447 H di Prancis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement