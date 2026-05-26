Momen Iduladha, KPK Fasilitasi Kunjungan Keluarga Tahanan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyediakan waktu kunjungan bagi keluarga tahanan pada momen Iduladha 1447 Hijriah/2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kunjungan keluarga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (27/5/2026).

“Adapun untuk kegiatan kunjungan keluarga dan kerabat bagi para tahanan dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 27 Mei 2026, mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB,” kata Budi Prasetyo, Selasa (26/5/2026).

Pada hari yang sama, KPK juga memfasilitasi 52 dari total 62 tahanan untuk melaksanakan ibadah di momen Iduladha.

Adapun salat Id bagi para tahanan muslim akan digelar di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK.

“Fasilitasi ini sebagai wujud pemenuhan hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya,” pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.