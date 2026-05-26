HOME NEWS NASIONAL

KPK Gelar Shalat Iduladha untuk Tahanan Muslim di Rutan Merah Putih

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |18:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memfasilitasi para tahanan muslim untuk beribadah, pada peringatan Iduladha 1447 Hijriah/2026. Diketahui, Hari Raya Iduladha jatuh pada Rabu (27/5/2026).

“Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 H, KPK memfasilitasi pelaksanaan ibadah salat Id bagi para tahanan muslim di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (26/5/2026).

Budi menjelaskan, fasilitas tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak-hak dasar para tahanan lembaga antirasuah.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 62 tahanan di rumah tahanan KPK. Dari jumlah tersebut, lima orang di antaranya bukan pemeluk agama Islam.

“Saat ini, dari total 62 orang tahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih dan Gedung C1, terdapat 52 orang tahanan beragama Islam yang akan mengikuti ibadah ini,” ujarnya.

 

