Ribuan Muslim Salat Iduladha di Masjid Al-Aqsa

YERUSALEM - Halaman-halaman di sekitar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Rabu (27/5/2026), dipenuhi oleh para jemaah yang melaksanakan salat Iduladha 1447 H. Ini merupakan hari pertama dari liburan Iduladha yang berlangsung selama empat hari.

Hari Raya Iduladha tahun ini, salah satu hari raya terpenting dalam kalender Muslim, berlangsung di tengah pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025.

Menjelang Iduladha, tentara Israel menyerbu kota-kota Palestina di Tepi Barat bagian selatan yang diduduki, memaksa pemilik toko untuk menutup usaha mereka dan menyerang penduduk, menurut saksi mata dan media pemerintah Palestina, sebagaimana dilansir TRT.

Penyerbuan terjadi pada jam-jam puncak belanja, ketika pusat kota dipenuhi penduduk yang bersiap untuk liburan Iduladha, setelah pemerintah Palestina mencairkan sebagian gaji pegawai negeri.

Penyerbuan utama difokuskan pada Dura, selatan Hebron, di mana saksi mata mengatakan kepada kantor berita Anadolu bahwa kendaraan militer Israel memasuki pusat kota di tengah keramaian sebelum pasukan menyebar di jalan-jalan, menembakkan gas air mata dan memaksa pemilik toko untuk menutup toko mereka.

Serangan tersebut terjadi ketika militer Israel terus meningkatkan serangan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk pembunuhan, penangkapan, dan penyerbuan di kota-kota yang melibatkan penggeledahan rumah dan penghancuran properti sejak dimulainya genosida Israel di Gaza pada Oktober 2023.

(Rahman Asmardika)

