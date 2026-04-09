Masjid Al-Aqsa Dibuka Usai 40 Hari Penutupan, Ribuan Muslim Palestina Tunaikan Sholat Subuh

YERUSALEM – Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki Israel telah dibuka kembali untuk para jamaah Palestina setelah ditutup selama 40 hari.

Sebuah video menunjukkan warga Palestina berbondong-bondong memasuki gerbang kompleks masjid pada Kamis (9/4/2026) pagi. Dilaporkan, sekitar 3.000 jamaah menghadiri salat subuh pada hari pertama pembukaan.

Akses ke tempat-tempat suci sebelumnya sepenuhnya dilarang, atau dibatasi hanya untuk beberapa puluh umat beriman di situs-situs Kristen, Yahudi, dan Muslim setelah pecahnya perang Amerika Serikat (AS)–Israel di Iran pada 28 Februari. Israel sering memberlakukan pembatasan, terutama terhadap umat Palestina.

Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang diduduki mengonfirmasi bahwa pintu Al-Aqsa akan dibuka kembali untuk semua umat beriman mulai subuh. Otoritas keagamaan yang berafiliasi dengan Yordania, yang bertanggung jawab mengelola masjid tersebut, tidak memberikan detail lebih lanjut.

Video sebelumnya menunjukkan para sukarelawan dan petugas di halaman serta area salat bersiap menerima umat beriman dan melakukan ritual keagamaan.

Otoritas Israel mengumumkan pembukaan masjid dan Gereja Makam Suci di Yerusalem yang diduduki pada Rabu (8/4/2026) malam. Polisi Israel mengaitkan pembukaan tempat-tempat suci tersebut dengan apa yang mereka sebut sebagai “instruksi terbaru dari Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel.”