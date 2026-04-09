HOME NEWS INTERNATIONAL

Laporan: Pemerintahan Trump Ancam Gunakan Kekuatan Militer terhadap Vatikan Terkait Kritik Perang Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |11:21 WIB
Paus Leo XIV merupakan pengkritik vokal terhadap perang AS di Iran.
JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendapat kecaman keras dan seruan untuk dilengserkan setelah mengeluarkan ancaman untuk “mengakhiri sebuah peradaban” dalam perang melawan Iran pekan ini. Hanya berselang beberapa hari, sebuah laporan menyebut Pemerintahan Trump mengeluarkan ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap Takhta Suci Vatikan karena kritik Paus Leo XIV terhadap perang AS di Iran.

Christopher Hale, jurnalis yang mengelola sebuah media berita berfokus pada Kepausan, melaporkan pada Rabu (8/4/2026) malam bahwa telah terjadi perselisihan besar antara perwakilan Trump di Departemen Pertahanan AS (Pentagon) dan Kardinal Christophe Pierre – Duta Besar AS untuk Vatikan.

Diyakini bahwa para pejabat pemerintahan Trump gusar dengan pidato Paus Leo – orang Amerika pertama yang memimpin Gereja Katolik – pada Januari lalu, di mana ia menekankan penentangannya terhadap perang di Iran dan mendesak diplomasi sebagai solusi konflik.

Mengingat Trump melontarkan pernyataan kontroversial selama beberapa bulan terakhir, pidato Paus dinilai menyinggung sang Presiden. Laporan lain mengonfirmasi bahwa Pierre dipanggil untuk pertemuan di Pentagon dan “dimarahi” oleh anggota staf tingkat tinggi.

 

Iran Tutup Selat Hormuz, Ancam Batalkan Gencatan Senjata Menyusul Serangan Israel ke Lebanon
