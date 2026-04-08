HOME NEWS INTERNATIONAL

Indonesia Dukung Gencatan Senjata Iran-AS, Berharap Hasilkan Perdamaian Permanen

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |14:30 WIB
Indonesia Dukung Gencatan Senjata Iran-AS, Berharap Hasilkan Perdamaian Permanen
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang.
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. Gencatan senjata ini akan menghentikan konflik antara kedua negara dan membuka jalur Selat Hormuz selama dua pekan, sementara negosiasi damai berjalan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, menilai bahwa kondisi ini mencerminkan adanya upaya dari pihak-pihak terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong terciptanya de-eskalasi.

“Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar kesempatan atau momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan,” kata Yvonne dalam konferensi pers di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan pentingnya bagi semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, serta selalu mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik.

“Dialog dan diplomasi terus kita ulang berulang kali bahwa ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik,” ujarnya.

 

