Anggota Kongres AS Klaim Alien Telah Mengunjungi Bumi, Jalin Kontak dengan Manusia

JAKARTA – Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Tim Burchett mengklaim bahwa alien telah mengunjungi planet kita dengan menggunakan pesawat luar angkasa. Mengutip pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya, Burchett bahkan menyebut alien telah melakukan kontak dengan manusia.

Minat terhadap objek terbang tak dikenal (UFO) di AS meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah federal mendukung Kantor Resolusi Anomali Semua Domain (AARO) Pentagon dan telah menetapkan saluran bagi pilot serta masyarakat untuk melaporkan penampakan.

“Dan mereka memberikan detail spesifik, mereka memberikan alamat, mereka memberikan waktu dan tanggal serta orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut,” kata Burchett dalam wawancara siaran langsung dengan TMZ pada Senin (6/4/2026). “Dan ini sampai ke cabang eksekutif presiden sebelumnya, bukan presiden saat ini.”

Menjawab pertanyaan pembawa acara, anggota kongres berusia 61 tahun itu menekankan bahwa klaim tersebut merujuk pada “kehidupan yang bukan berasal dari bumi” dan “sesuatu yang mekanis yang bukan berasal dari bumi.”

Burchett juga mengatakan bahwa ia tidak percaya makhluk luar angkasa menimbulkan ancaman bagi umat manusia.