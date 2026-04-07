Politisi AS Serukan Amandemen Ke-25 untuk Lengserkan Trump Setelah Unggahan Soal Iran

JAKARTA – Sejumlah politisi dan anggota parlemen Amerika Serikat (AS) mulai menyerukan diberlakukannya Amandemen Ke-25 yang berpotensi menamatkan masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Seruan ini semakin kuat menyusul unggahan Trump terkait perang di Iran yang penuh umpatan dan kata-kata kasar di media sosial Truth Social pada Minggu (5/4/2026).

Unggahan Penuh Kemarahan

Dalam unggahan tersebut, Trump mengancam akan mengebom fasilitas publik Iran seperti pembangkit listrik dan jembatan jika Teheran tidak membuka Selat Hormuz. Di penghujung unggahan itu, Trump bahkan menyematkan kata “Segala puji bagi Allah”, merujuk pada Tuhan umat Islam.

“Hari Selasa akan menjadi Hari Pembangkit Listrik, dan Hari Jembatan, semuanya digabung menjadi satu, di Iran.”

“Bukalah Selat sialan itu, kalian bajingan gila, atau kalian akan hidup di Neraka – LIHAT SAJA! Segala puji bagi Allah.”

Unggahan ini membuat banyak politisi meragukan kesehatan mental Trump atau kemampuannya untuk memimpin negara.

Senator Chris Murphy, Demokrat dari Connecticut, adalah salah satu suara terkuat yang menyerukan hal ini.

“Jika saya berada di Kabinet Trump, saya akan menghabiskan Paskah dengan menghubungi pengacara konstitusi tentang Amandemen Ke-25,” kata Murphy di X.