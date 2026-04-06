Iran Luncurkan Lebih dari 10 Rudal ke Israel dalam 3 Gelombang

Awaludin , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |09:13 WIB
Rudal (foto: dok ist)
JAKARTA – Iran dilaporkan meluncurkan lebih dari 10 rudal dalam tiga gelombang serangan ke wilayah Israel, menurut laporan media setempat, Senin (4/6/2026).

Stasiun televisi Channel 12 menyebutkan, serangan tersebut mencakup lebih dari 10 rudal, termasuk satu rudal yang dilengkapi hulu ledak fragmentasi.

Serangan berlangsung dalam tiga gelombang dan memicu bunyi sirene peringatan di wilayah Israel bagian tengah. Warga diminta segera menuju tempat perlindungan untuk menghindari dampak serangan.

Dalam insiden tersebut, seorang perempuan berusia sekitar 90 tahun dilaporkan mengalami luka serius saat berada di tempat penampungan. Informasi itu mengutip keterangan dari layanan ambulans Israel.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait jumlah total korban maupun tingkat kerusakan akibat serangan tersebut.

Situasi keamanan di kawasan masih terus dipantau, menyusul meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel dalam beberapa waktu terakhir.

