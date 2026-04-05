Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pilot Jet Tempur F-15 yang Ditembak Jatuh Iran Berhasil Diselamatkan Pasukan Khusus AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |12:09 WIB
Jet Tempur F-15E Strike Eagle.
A
A
A

JAKARTA – Pasukan operasi khusus Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menyelamatkan pilot kedua dari jet tempur F-15 yang ditembak jatuh di atas Iran pada Sabtu (4/4/2026), demikian dilaporkan Axios mengutip tiga pejabat AS.

Penyelamatan tersebut mengakhiri operasi tegang selama 36 jam di Iran barat daya, di mana pasukan AS dan Korps Garda Revolusi Islam Iran dilaporkan berusaha mencapai perwira Amerika yang hilang.

Dengan evakuasi terbaru ini, kedua awak telah ditemukan.

Seorang pejabat AS mengatakan misi tersebut dilakukan oleh tim komando elit dengan dukungan udara yang luas, dan semua personel Amerika yang terlibat telah meninggalkan Iran.

Dua sumber menyebutkan bahwa pilot dan petugas sistem senjata dapat berkomunikasi setelah melontarkan diri dari pesawat.

Pilot ditemukan dalam beberapa jam setelah jet ditembak jatuh, sementara awak kedua baru ditemukan dan diselamatkan lebih dari sehari kemudian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/18/3210644//presiden_amerika_serikat_donald_trump-xAd3_large.jpg
Tak Muncul Sejak Jet Tempur AS Ditembak Jatuh, Trump Dikabarkan Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/320/3210617//plastik-snJe_large.jpg
Heboh Harga Plastik Naik Imbas Perang AS-Israel vs Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/18/3210454//ilustrasi-xRC5_large.jpg
Iran Beri 4 Syarat untuk Akhiri Perang dengan AS dan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/18/3210439//presiden_amerika_serikat_donald_trump-QJjf_large.jpeg
Kecam Trump, 100 Pakar Internasional Sebut Serangan AS ke Iran Berpotensi Kejahatan Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/18/3210416//ilustrasi-a5tK_large.jpg
Perang Hari Ke-35 : Rudal Iran Hantam Israel dan Teluk, Korban Tewas Tembus 1.900 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210404//dubes_iran-TS2j_large.jpg
Kampanyekan Anti-Perang, Dubes Iran Bertemu Din dan Tokoh Islam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement