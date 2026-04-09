Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bos Organisasi Kriminal Internasional Ditangkap di Bali

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |03:01 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengamankan warga Negara Inggris, SL (45) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Sabtu, 28 Maret 2026. Ia diamankan setelah sistem mendeteksinya sebagai subjek Red Notice Interpol.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, mengatakan, pendeportasian ini sebagai langkah dalam menjaga kedaulatan negara. Pihaknya tidak akan membiarkan wilayah Indonesia, menjadi tempat pelarian atau basis operasi para pelaku kriminal internasional. 

"Pengawasan keimigrasian yang ketat adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional dari potensi ancaman asing," ujar Bugie, Rabu (8/4/2026).

Pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi penegak hukum, baik di dalam maupun luar negeri. Agar memastikan setiap perlintasan warga negara asing terpantau secara akurat.

Berdasarkan hasil pengembangan dan koordinasi intelijen, SL diduga merupakan pimpinan sebuah organisasi kriminal internasional.

SL disinyalir menjadi dalang yang mengendalikan jaringannya dalam operasi pengelolaan perusahaan fiktif serta tindak pidana pencucian uang.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement