Buronan Interpol Asal Inggris Ditangkap di Bandara Ngurah Rai

JAKARTA – Kantor Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris berinisial SL (45), yang masuk dalam daftar buronan internasional.

SL diamankan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) saat tiba di Bali melalui penerbangan rute Singapura–Denpasar, Senin (30/3/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan koordinasi intelijen, SL diduga merupakan pimpinan organisasi kriminal internasional. Ia disinyalir menjadi dalang dalam pengendalian jaringan yang menjalankan perusahaan fiktif serta praktik tindak pidana pencucian uang.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menegaskan bahwa Bali bukan tempat aman bagi buronan internasional.

“Keberhasilan penangkapan ini merupakan bukti ketajaman insting dan pengalaman petugas kami di lapangan. Sistem kami terintegrasi dengan baik untuk mendeteksi buronan Interpol,” ujarnya.