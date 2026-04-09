HOME NEWS NASIONAL

Novel Baswedan Khawatir Kasus Andrie Yunus Diadili Sekadarnya

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |02:02 WIB
Novel Baswedan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ikut bersuara terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Novel mendukung pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk memastikan perkara ini diusut secara jujur dan objektif.

"Saya mendukung dan mendorong agar dibentuk TGPF independen untuk mengungkap kasus penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus, agar pengusutan bisa dilakukan secara jujur dan objektif," kata Novel melalui cuitannya di akun X pribadinya, Rabu (8/4/2026).

Novel menilai bukti-bukti dalam perkara Andrie Yunus sebenarnya sudah lengkap. Sebab itu, ia khawatir jika kasus ini diadili melalui pengadilan militer.

"Dalam kasus ini, bukti-bukti sebenarnya sangat lengkap. Bila proses melalui peradilan militer hanya dilakukan sekadarnya, maka hal itu akan terlihat," ucapnya.

Ia menambahkan, tanpa TGPF independen, serta jika perkara tetap diadili di pengadilan militer dan ada pihak yang mencoba melindungi pelaku, kasus ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Novel Baswedan Terkejut Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditur Militer: Bukankah Korban Belum Diperiksa?
Proses Peradilan Kasus Andrie Yunus Diragukan, Pigai: Tekanan Publik dan Media Dibutuhkan!
Sejumlah Tokoh Nasional Serukan Pembentukan TGPF Kasus Andrie Yunus
TNI Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer
Dendam Kesumat karena Dihina Ojol, Kakek Penderita Stroke Alami Luka Bakar Usai Disiram Air Keras
Biadab, Dua Eksekutor Penyiram Air Keras di Bekasi Diimingi Upah Rp9 Juta
