Novel Baswedan Khawatir Kasus Andrie Yunus Diadili Sekadarnya

JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ikut bersuara terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Novel mendukung pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk memastikan perkara ini diusut secara jujur dan objektif.

"Saya mendukung dan mendorong agar dibentuk TGPF independen untuk mengungkap kasus penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus, agar pengusutan bisa dilakukan secara jujur dan objektif," kata Novel melalui cuitannya di akun X pribadinya, Rabu (8/4/2026).

Novel menilai bukti-bukti dalam perkara Andrie Yunus sebenarnya sudah lengkap. Sebab itu, ia khawatir jika kasus ini diadili melalui pengadilan militer.

"Dalam kasus ini, bukti-bukti sebenarnya sangat lengkap. Bila proses melalui peradilan militer hanya dilakukan sekadarnya, maka hal itu akan terlihat," ucapnya.

Ia menambahkan, tanpa TGPF independen, serta jika perkara tetap diadili di pengadilan militer dan ada pihak yang mencoba melindungi pelaku, kasus ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.