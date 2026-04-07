Penglihatan Menurun, Aktivis KontraS Andrie Jalani Operasi Kelima

JAKARTA - Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya membeberkan kondisi terkini aktivis KontraS, Andrie Yunus pasca mengalami penyiraman air keras, yang mana dia kini mengalami penurunan penglihatan. Saat ini, Andrie tengah menjalani operasi kelimanya di RSCM, Jakarta Pusat.

"Minta doanya juga hari ini sekitar pukul 10.00 WIB sudah berlangsung operasi kelima, tindakan kelima yang dilakukan tim dokter RSCM pada Mas Andrie. Operasi diperkirakan selesai sekitar jam 1 atau jam 2 siang," ujarnya pada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, secara keseluruhan kondisi Andrie sudah perlahan semakin stabil pasca penyiraman air keras yang dialaminya. Namun, KontraS tetap khawatir pada Andrie lantaran kini rekannya itu mengalami penurunan penglihatan.

Pasalnya, kata dia, terdapat rembesan air keras yang menipiskan dinding hingga pupil mata Andrie Yunus. Maka itu, KontraS meminta semua masyarakat Indonesia sama-sama mendoakan proses pemulihan dan penyembuhan terhadap Andrie bisa terus berjalan dengan baik ke depannya.

"Cuma yang kami khawatirkan sesuai yang kemarin disampaikan oleh tim dokter RSCM, kondisi di mata kanannya menurun. Karena ada rembesan air keras yang itu sudah menipiskan dinding mata, dinding bola mata atau pupil milik Mas Andri, terutama di mata kanan. Jadi prosesnya masih dirawat juga di High Care Unit Rumah Sakit Cipto Mangkusumo," tuturnya.

"Kita doakan tim Rumah Sakit Cipto Mangkusumo juga bisa melakukan kerja-kerja pemulihan dan juga kerja-kerja medis dengan cepat tanggap dan efektif," pungkasnya.

(Awaludin)

