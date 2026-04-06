HOME NEWS NASIONAL

DPR Panggil Menhan Sjafrie Bahas Gugurnya Prajurit TNI hingga Kasus Andrie Yunus

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |19:40 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin/Okezone
JAKARTA - Komisi I DPR RI berencana menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas gugurnya tiga prajurit TNI yang menjadi pasukan perdamaian di Lebanon.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menyampaikan bahwa pihaknya akan menggali fakta-fakta terkait peristiwa serangan Israel yang menewaskan prajurit TNI.

"Kita sedang jadwalin nih, sebab beliau kan juga bukannya enggak mau, kadang beliau kan juga jadwalnya sudah sebulan di muka. Jadi kita lihat yang penting rapat itu benar-benar apa adanya dan bisa mengungkap fakta, dan kita mengambil kebijakan enggak keliru," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Selain itu, kata dia, Komisi I juga akan membahas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang pelakunya merupakan anggota BAIS TNI.

"Dan terus juga soal mudah-mudahan bagaimana sikap kita jangan sampai terulang lagi kasus penyiraman. Terus itu kira-kira agendanya kira-kira itu," ujarnya.

 

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Mahasiswa Dirikan Tenda Demokrasi di Komnas HAM
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Eks Ketua Komisi III DPR: Usut Tuntas!
Dendam Kesumat karena Dihina Ojol, Kakek Penderita Stroke Alami Luka Bakar Usai Disiram Air Keras
Biadab, Dua Eksekutor Penyiram Air Keras di Bekasi Diimingi Upah Rp9 Juta
Terkuak Motif Pelaku Penyiraman Air Keras di Bekasi, Dendam Direndahkan sebagai Ojol
Kakek Penderita Stroke Disiram Air Keras saat Hendak Sholat Subuh, Pelaku Ditangkap!
