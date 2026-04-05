HOME NEWS NASIONAL

3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Kecam Keras Tindakan Keji Merusak Perdamaian!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |13:52 WIB
Presiden Prabowo Subianto beri penghormatan ke prajurit yang gugur di Lebanon (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam tugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL). Prabowo juga mengecam keras segala tindakan keji yang merusak perdamaian.

“Bangsa Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam tugas mulia sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon,” kata Prabowo, Minggu (5/4/2026).

Prabowo mengecam keras segala tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI. “Kami, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa,” ujarnya.

Ia pun menegaskan negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit, dan memastikan pengorbanan mereka tak pernah dilupakan. Ia mengajak seluruh pihak melanjutkan semangat para prajurit untuk menjaga perdamaian.

“Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapa pun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa,” ujarnya.

