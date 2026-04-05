Gelar Aksi di Kedubes AS, Ribuan Orang Gelar Sholat Ghaib untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |10:25 WIB
Gelar Aksi di Kedubes AS, Ribuan Orang Gelar Sholat Ghaib untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
Gelar Aksi di Kedubes AS, Ribuan Orang Gelar Sholat Ghaib untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
JAKARTA - Ribuan orang aksi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) menggelar aksi damai bertajuk 'Berjuta Doa untuk Syuhada TNI' di depan Kedubes Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026). Aksi ini mengenang kepergian tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian bersama United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Pantauan Okezone di lokasi, ribuan orang memadati Jalan Medan Merdeka Selatan depan kantor kedutaan besar AS. Polisi bahkan menutup ruas jalan tersebut lantaran membludaknya peserta aksi.

Nampak massa aksi yang datang mengenakan pakaian muslim berwarna putih atau hitam. Sejumlah peserta bahkan terlihat membawa anak-anak mereka untuk ikut serta dalam doa bersama.

Di tengah aksi, orator dari atas panggung mengajak ribuan orang untuk menunaikan salat  yang dikhususkan untuk tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Ajakan itu direspon positif massa aksi yang kemudian bergegas mengambil air wudhu.

"Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat ghaib , nanti shafnya dirapihkan," ucap salah satu orator.

Dengan penuh kekhusyukan, ribuan peserta melaksanakan salat gaib secara berjamaah. Usai salat, mereka pun memanjatkan doa bersama, agar prajurit yang telah gugur diberikan tempat terbaik di sisi Allah.

 

