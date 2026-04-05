HOME NEWS NASIONAL

Situasi Lebanon Memanas, KSAD: Prajurit Tahu Apa yang Harus Dilakukan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |07:10 WIB
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak (foto: Okezone)
JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan prajurit TNI yang bertugas di Lebanon, telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat.

Ia juga meminta keluarga prajurit di Tanah Air untuk tidak perlu cemas, di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Menurut Maruli, para prajurit telah dibekali kemampuan dan prosedur untuk menghadapi berbagai situasi di lapangan.

“Tidak perlu risau. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun, dalam setiap penugasan tentu ada risiko,” ujar Maruli kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).

Ia menekankan, bahwa dukungan doa dari keluarga menjadi hal penting agar seluruh prajurit dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Yang penting didoakan agar semua bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

 

