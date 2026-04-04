HOME NEWS NASIONAL

Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, KSAD: TNI Sangat Kehilangan

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |23:05 WIB
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, KSAD: TNI Sangat Kehilangan
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (foto: Okezone)
TANGERANG - Kepergian tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas sebagai Satgas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon membawa duka mendalam bagi Tentara Nasional Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengungkapkan bahwa TNI sangat berduka dan merasa kehilangan atas gugurnya ketiga prajurit tersebut.

"Jadi kami hari ini berduka. Tiga anggota kita gugur. Untuk tiga orang ini kami sangat kehilangan," ungkap Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).

Ia menyebut, tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon merupakan putra-putra terbaik bangsa yang terpilih untuk menjalankan misi perdamaian.

"Mereka adalah putra-putra terbaik kami yang kami pilih untuk berangkat dalam penugasan peacekeeping," ujarnya.

 

Situasi Lebanon Memanas, KSAD: Prajurit Tahu Apa yang Harus Dilakukan
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Evaluasi Total Misi Perdamaian PBB
Menlu Desak PBB Jamin Keamanan Prajurit Penjaga Perdamaian di Lebanon
2 Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Tiba di Rumah Duka
3 Prajurit TNI Terluka di Lebanon, Menlu: Kita Mengutuk, PBB Harus Investigasi!
Berduka Atas Gugurnya Prajurit TNI, Prabowo Kecam Serangan di Lebanon!
