Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, KSAD: TNI Sangat Kehilangan

TANGERANG - Kepergian tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas sebagai Satgas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon membawa duka mendalam bagi Tentara Nasional Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengungkapkan bahwa TNI sangat berduka dan merasa kehilangan atas gugurnya ketiga prajurit tersebut.

"Jadi kami hari ini berduka. Tiga anggota kita gugur. Untuk tiga orang ini kami sangat kehilangan," ungkap Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).

Ia menyebut, tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon merupakan putra-putra terbaik bangsa yang terpilih untuk menjalankan misi perdamaian.

"Mereka adalah putra-putra terbaik kami yang kami pilih untuk berangkat dalam penugasan peacekeeping," ujarnya.