2 Jenazah Prajurit TNI Gugur di Lebanon Tiba di Bandara Adi Sucipto

2 Jenazah Prajurit TNI Gugur di Lebanon Tiba di Bandara Adi Sucipto
2 Jenazah Prajurit TNI Gugur di Bandara Adi Sucipto (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA – Dua jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon tiba di Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (4/4/2026) malam.

Kedatangan pesawat yang membawa prajurit tersebut disambut dengan prosesi militer. Sejumlah personel TNI bersiap menurunkan dan membawa jenazah dengan penuh penghormatan.

Adapun dua prajurit yang tiba di Bandara Adi Sucipto adalah Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon.

Sebelumnya, ketiga jenazah prajurit TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dalam upacara militer.

Presiden Prabowo Subianto turut memberikan penghormatan langsung dalam prosesi pelepasan tersebut.

Selain dua jenazah yang tiba di Yogyakarta, satu prajurit lainnya, yakni Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, diberangkatkan ke Bandung untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra.

 

Sopir Truk TNI Tabrak Motor di Kalideres Diperiksa Denpom
SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara
Terungkap, Truk TNI Tabrak Motor di Kalideres Ternyata Antar Siswa SD
3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Kecam Keras Tindakan Keji Merusak Perdamaian!
Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung, Isak Tangis Keluarga Pecah
