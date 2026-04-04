Khidmat dan Haru, Upacara Pelepasan 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |20:22 WIB
Khidmat dan Haru Upacara Pelepasan 3 Prajurit TNI (foto: Okezone)
TANGERANG – Upacara pelepasan tiga jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), digelar di area apron VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026) malam. 

Prosesi dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dalam suasana khidmat. Ratusan prajurit TNI terlibat dalam upacara persemayaman dan pelepasan. Penghormatan terakhir diberikan kepada ketiga prajurit yang gugur, ditandai dengan pengusungan peti jenazah oleh pasukan yang berbaris rapi, diiringi tabuhan drum militer.

Sejumlah prajurit membopong peti jenazah menuju area dekat pesawat. Pasukan bersenjata lengkap juga terlihat memasang sangkur sebagai bagian dari tradisi militer dalam penghormatan kepada prajurit yang gugur dalam tugas.

Dua pesawat TNI AU disiapkan dalam rangkaian prosesi tersebut. Jenazah selanjutnya diberangkatkan ke daerah asal masing-masing menggunakan pesawat TNI AU jenis CN-295 dan C-130J.

Adapun tiga prajurit TNI yang gugur yakni Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon. Ketiganya dimakamkan di kampung halaman masing-masing, yakni di Bandung, Magelang, dan Kulon Progo.

 

