Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anggota TNI Ini Tak Kenal Lelah Perbaikan Jalan Rusak di Tengah Cuaca Ekstrem

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |21:57 WIB
A
A
A

JAMBI - Cuaca ektrem membuat anggota Satgas TNI Membangun Desa (TMMD)  ke 128 kodim 0420/Sarko harus bisa memanfaatkan waktu. Pasalnya, jika hujan turun dipastikan aktivitas di Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi lumpuh total.

Jalan menuju desa sasaran program TMMD sepanjang hampir 5 kilometer memang kondisinya rusak parah, tidak ada drainase bahkan semua jembatan darurat yang ada pun susah dilintasi.

"Menuju desa sasaran ini hanya bisa dilintasi satu jalan, jika hujan dipastikan aktivitas lumpuh total karena selain jalannya berlumpur, sungai kecil pun mengalir di tengah jalan karena tidak ada drainase maupun gorong-gorong,” ujar Perwira Pengawas Perbaikan Jalan TMMD ke 128 kodim 0420/Sarko Kapten Inf Husnan Efendi, Rabu (29/4/2026).

“Untuk itulah kita manfaatkan cuaca yang mendukung sehingga kita tidak peduli malam hari pun kita tetap bekerja" lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan kerusakan cukup parah terdapat di KM 22 menuju Desa Seko Besar sepanjang hampir 5 kilometer. Jalan ini nantinya akan dilakukan perkerasan.

"Jalan yang menjadi keluhan warga ini nantinya akan kita lakukan perkerasan, namun sebelum pekerjaan itu kita mulai,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/340/3215511//kkb-4UdT_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215439//tni-o9HT_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215231//tni-oyqH_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215028//pengeroyokan-hqci_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/338/3214833//penganiayaan-M0LQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/628/3214823//kopassus-Og4R_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement