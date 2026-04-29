Anggota TNI Ini Tak Kenal Lelah Perbaikan Jalan Rusak di Tengah Cuaca Ekstrem

Anggota TNI Ini Tak Kenal Lelah Perbaikan Jalan Rusak di Tengah Cuaca Ekstrem

JAMBI - Cuaca ektrem membuat anggota Satgas TNI Membangun Desa (TMMD) ke 128 kodim 0420/Sarko harus bisa memanfaatkan waktu. Pasalnya, jika hujan turun dipastikan aktivitas di Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi lumpuh total.

Jalan menuju desa sasaran program TMMD sepanjang hampir 5 kilometer memang kondisinya rusak parah, tidak ada drainase bahkan semua jembatan darurat yang ada pun susah dilintasi.

"Menuju desa sasaran ini hanya bisa dilintasi satu jalan, jika hujan dipastikan aktivitas lumpuh total karena selain jalannya berlumpur, sungai kecil pun mengalir di tengah jalan karena tidak ada drainase maupun gorong-gorong,” ujar Perwira Pengawas Perbaikan Jalan TMMD ke 128 kodim 0420/Sarko Kapten Inf Husnan Efendi, Rabu (29/4/2026).

“Untuk itulah kita manfaatkan cuaca yang mendukung sehingga kita tidak peduli malam hari pun kita tetap bekerja" lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan kerusakan cukup parah terdapat di KM 22 menuju Desa Seko Besar sepanjang hampir 5 kilometer. Jalan ini nantinya akan dilakukan perkerasan.

"Jalan yang menjadi keluhan warga ini nantinya akan kita lakukan perkerasan, namun sebelum pekerjaan itu kita mulai,”ujarnya.