Anggota TNI Dianiaya Usai Tegur Ibu Pukul Anak di Stasiun Depok, 2 Pelaku Ditangkap

JAKARTA - Anggota TNI berpangkat Peltu berinisial EY diduga menjadi korban penganiayaan setelah menegur seorang ibu yang melakukan dugaan kekerasan terhadap anak di kawasan Stasiun Depok Baru, Jawa Barat. Korban dianiaya suami ibu tersebut dan temannya.

"Korban TNI AD awalnya menegur seorang ibu karena memukul anaknya. Korban mengalami luka memar di badan," ujar Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Jumat, 24 April 2026 sekitar pukul 19.00 WIB di kawasan Stasiun Depok Baru, Jawa Barat. Korban awalnya menegur seorang ibu yang tampak memukul anaknya di area stasiun tersebut.

Namun, kata dia, suami ibu tersebut tidak terima istrinya ditegur hingga akhirnya terjadi pengeroyokan terhadap korban. Berdasarkan rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, diduga ada tiga orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban.

"Karena tidak terima, terjadilah pengeroyokan tersebut yang dilakukan suaminya dengan teman-temannya," tuturnya.

Ia menambahkan, polisi telah berhasil mengamankan dua orang yang diduga melakukan pengeroyokan tersebut. Saat ini, keduanya tengah diperiksa lebih lanjut di Polres Metro Depok.

"Sudah dua orang diamankan, salah satunya suaminya karena dia paling aktif melakukan dugaan penganiayaan terhadap korban. Masih pendalaman lebih lanjut, semoga bisa terungkap semuanya (pelaku)," katanya.

(Arief Setyadi )

