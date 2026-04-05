Keroyok Pengunjung Diskotek, 5 Anggota TNI Ditahan Denpom

JAKARTA – Lima oknum TNI yang melakukan pengeroyokan terhadap pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Utara, telah diamankan. Kelima melakukan pengeroyokan bersama dua oknum polisi.

Kelima oknum TNI yang melakukan pengeroyokan tersebut kini telah ditahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Subdenpom.

"Kami sudah limpahkan lebih lanjut ke subdenpom. Anggota yang kami tahan ada lima orang," ujar Komandan Kodim 1414 Tana Toraja, Letkol Infanteri Armal, dikutip, Minggu (5/4/2026).

Armal menegaskan, pemicu keributan bukan karena permintaan minuman gratis oleh anggotanya seperti yang ramai diberitakan.

“Setelah musik dihentikan ada salah satu pengunjung protes tentang pemberhentian musik ini yang memicu perkelahian, ini kronologi awal yang kami dapatkan, ujarnya.

Oleh karena itu, jika ada berita yang menyebut bahwa anggotanya meminta minum gratis itu tidak benar. Pihaknya telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang terlibat.