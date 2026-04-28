Tokoh OPM Jeki Murib Tewas Ditembak TNI, Ini Penjelasan Pangkogabwilhan III

JAKARTA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, membenarkan bahwa prajurit TNI menembak mati tokoh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM, Jeki Murib.

Jeki Murib diduga kuat sebagai aktor di balik sejumlah aksi kekerasan di Papua Tengah, termasuk pembunuhan karyawan PT Freeport Indonesia, Simpson Mulia, di area Grasberg, Distrik Tembagapura, Mimika.

“Benar, Jeki Murib terpaksa kita lumpuhkan setelah yang bersangkutan bersama kelompoknya melakukan serangan mendadak terhadap prajurit TNI,” ujar Lucky, Selasa (28/4/2026).

Peristiwa itu terjadi saat pasukan TNI melaksanakan patroli rutin di sekitar Desa Pinapa, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Kelompok bersenjata tersebut disebut melakukan serangan secara tiba-tiba menggunakan senjata api.

Akibat serangan itu, satu prajurit TNI mengalami luka. Dalam situasi tersebut, prajurit TNI mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai aturan pelibatan (Rules of Engagement/RoE), dengan tetap mengedepankan hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

“Tindakan prajurit merupakan bentuk profesionalisme dalam menjaga keselamatan masyarakat dan personel di lapangan,” tegasnya.