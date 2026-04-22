Pangkogabwilhan III Nilai Masyarakat Papua Tak Mudah Terhasut Isu OPM

JAKARTA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa martabat dan kedaulatan bangsa di Tanah Papua tidak akan goyah oleh intimidasi.

Ia memastikan masyarakat Papua kini semakin cerdas, dan tidak lagi terhasut oleh isu maupun teror yang disebarkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM.

"Kemenangan moral rakyat Papua atas terorisme terlihat jelas saat kunjungan kerja (kunker) Wakil Presiden (Wapres) Bapak Gibran Rakabuming Raka. Meski KKB sebelumnya gencar menyebarkan ancaman serangan besar-besaran di Kabupaten Yahukimo, kenyataan di lapangan justru menunjukkan pemandangan yang kontras," kata Lucky, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, Lucky memastikan segala bentuk propaganda yang diunggah KKB di media sosial hanyalah upaya keputusasaan untuk menciptakan rasa takut. Antusiasme dan besarnya animo masyarakat untuk hadir menemui Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, menjadi tamparan keras bagi provokasi KKB.

"Masyarakat Papua sudah tidak dapat lagi terhasut, apalagi takut pada teror KKB. Parameternya sederhana, lihat tingginya volume dan antusiasme warga menyambut Bapak Gibran di Yahukimo. Ini adalah bukti rakyat ingin pembangunan, bukan kekacauan," tegas Lucky.