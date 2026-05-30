Prabowo Tiba di Indonesia Usai Kunker ke Prancis, Disambut Gibran hingga Kapolri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Prancis, Sabtu (30/5/2026). Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Prabowo turun dari pesawat Kepresidenan yang telah terparkir di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dia terlihat mengenakan pakaian safari berwarna cokelat.

Prabowo terlihat menyalami Wapres yang telah menyambut kedatangannya tersebut. Tak hanya itu, Presiden juga menyalami Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berada di samping Wapres.

Setelah memberikan salam, Presiden Prabowo kemudian berjalan menuju mobil Maung berwarna putih. Kemudian, kendaraan dinas RI satu itu pun keluar dari Lanud Halim Perdanakusuma.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan lawatan ke Prancis, pada Senin (25/5/2026) malam. Dalam kunjungan kali ini Prabowo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron.