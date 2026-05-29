Macron Sebut Prabowo Punya Sikap Tegas dan Berani Terkait Palestina

PRANCIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan pujian atas sikap dan komitmen Presiden Prabowo Subianto, dalam mendukung perdamaian di Timur Tengah serta kemerdekaan Palestina.

Hal itu disampaikan Macron dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Paris, Prancis, Kamis 28 Mei 2026.

"Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina," kata Macron di Istana Elysee.

Macron menilai, Indonesia dan Prancis memiliki visi yang sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta mendorong penyelesaian damai atas berbagai konflik internasional.