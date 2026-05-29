Prabowo Akan Jadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut Presiden Prabowo Subianto, akan menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

“Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara,” kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Yudian menjelaskan, upacara akan dilaksanakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta, mulai pukul 10.00 WIB.

Pada sore harinya, pukul 17.00 WIB, juga akan dilaksanakan upacara penurunan bendera. Namun, upacara tersebut digelar tanpa dihadiri tamu undangan.

Adapun Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas dalam upacara menggunakan formasi Pancasila. Formasi tersebut dipimpin satu komandan, sedangkan prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih dilakukan oleh kelompok tiga.

“Formasi ini sangat istimewa karena terdiri dari lima kelompok yang mencerminkan kelima sila Pancasila,” ujar Yudian.