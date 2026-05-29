Momen Prabowo di Istana Elysee Kenakan Anugerah Selendang Merah dan Penghargaan dari Macron

PRANCIS - Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh Presiden Republik Perancis Emmanuel Macron di Salle des Fetes, Istana Elysee, Paris, Kamis, (28/5/2026).

Dalam jamuan santap malam tersebut, Prabowo mengenakan selendang merah dan lambang penghargaan Grand Croix de la Légion d'Honneur. Penghargaan itu diberikan Presiden Macron saat berkunjung ke Akmil Magelang pada 29 Mei 2025 lalu.

Setibanya di Istana Élysée, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron di bawah tangga utama Istana Élysée.

Sebelum jamuan santap malam dimulai, Presiden Prabowo dan Presiden Macron terlebih dahulu saling memperkenalkan anggota delegasi resmi dari masing-masing negara.

Momen tersebut mencerminkan semangat saling menghormati serta komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis.

Jamuan makan malam berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh persahabatan. Kedua pemimpin tampak menikmati jamuan yang disajikan.

Sembari makan, para pemimpin negara serta delegasi juga berinteraksi antara satu sama lain. Keakraban dalam santap malam kenegaraan itu dinilai menjadi simbol kuat hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis yang terus berkembang.