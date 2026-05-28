Sosok 4 Pilot Perempuan Pesawat Kepresidenan Prabowo, Srikandi Penjaga Langit RI-1

JAKARTA -Padatnya agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke berbagai daerah dan negara sahabat, ada sosok-sosok penting yang jarang tersorot publik. Mereka bekerja dalam senyap, memastikan keselamatan penerbangan orang nomor satu di Indonesia.

Menariknya, sejumlah pilot yang kini mengawal penerbangan kepresidenan justru merupakan perempuan-perempuan muda Indonesia.

Mereka bukan hanya menerbangkan pesawat kepresidenan, tetapi juga menembus batas stigma dunia aviasi yang selama ini identik dengan laki-laki. Asisten Khusus Presiden, Dirgayuza Setiawan, memperkenalkan para pilot perempuan tersebut melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Ia menyebut mereka sebagai “outliers”, sosok-sosok unggul yang lahir dari kerja keras, disiplin, dan kecintaan pada Tanah Air.

“Semakin lama saya ikut Presiden Prabowo, semakin banyak saya mengenal para outliers. Mungkin karena Presiden selalu ingatkan, 'kita harus terus temukan, beri kesempatan, dan apresiasi orang-orang terbaik, cinta merah putih, berapapun usianya',” tulis Dirgayuza, dalam keterangan di akun Instagramnya, dikutip Kamis (28/5/2026).

Dirgayuza mengungkap, salah satu sosok tersebut adalah Captain Tania Citra, pilot Boeing 777 Garuda Indonesia yang menerbangkan Presiden Prabowo dalam lawatan luar negeri.

Pada Selasa, 26 Mei 2026 pukul 00.08 WIB, Tania mencatat sejarah sebagai pilot perempuan pertama Garuda Indonesia yang menerbangkan Presiden yang sedang menjabat.

“Siapa saja pilot di balik misi Presiden ke dalam dan luar negeri? Please allow me to introduce some of them here. Para penerbang perempuan muda andalan bangsa kita. Pertama, adalah para pilot Garuda Indonesia penerbang 777 yang membawa Presiden ke tujuan jauh di luar negeri. Salah satunya Captain Tania Citra,” kata dia.

“Garuda berdiri 31 Maret 1950. Hari ini, setelah 76 tahun Garuda ada, 26 Mei 2026 jam 00.08 WIB, Tania jadi pilot perempuan pertama Garuda Indonesia yang menerbangkan Presiden yang sedang menjabat. Sekarang usianya 31 tahun,” ujarnya.